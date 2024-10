Nell' intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport,oltre a raccontare approfonditamente la sua malattia e come ha vissuto questi anni complicati, ha anche affrontato alcune questioni riguardanti il calcio. Una di queste anche sugli episodi arbitrali, che stanno facendo molto discutere dopo quanto visto nell'ultima giornata, in particolare per le decisioni avverse alla Juventus. "Lasciamo perdere... Spero solo che abbiano finito di rompere le palle alla Juve, certe decisione sono sempre contro i bianconeri, è ora di finirla", il commento dell'ex portiere. Sul calcio di oggi invece: "Ai miei tempi dicevano che era lento, adesso con tutti questi passaggi, molto spesso anche indietro, non mi piace".