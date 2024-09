¡¡España logra romper el muro escocés!! #U21EURO #SelecciónRTVE



Dejan Huijsen è stato un nome molto chiacchierato in casa bianconera nell'ultima sessione di mercato. Alla fine la Juventus ha deciso di sacrificare il giovane difensore centrale, che si è accasato al Bournemouth in Premier League. Il classe 2004 è stato protagonista in serata con la maglia della nazionale spagnola U21. Il suo colpo di testa prepotente ha portato in vantaggio le Furie Rosse contro i pari età della Scozia.