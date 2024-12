L'intervista all'ex allenatore di Conceicao

Israelai tempi dell’Under 17 e dell’Under 19 del, ha raccontato a Tuttosport com'era l'esterno dellagià da ragazzo."Un ragazzo con un forte spirito vincente, innanzitutto, nello sport come nella vita. In campo o fuori, Chico è sempre rimasto lo stesso: molto competitivo e con una solida mentalità"."Una volta, durante un torneo giovanile in Spagna, dopo averlo visto giocare, tutti hanno iniziato a chiamarlo Messi. Secondo me è successo per due motivi: il primo è la statura, naturalmente, il secondo proprio il suo modo di interpretare il calcio, sempre spavaldo anche nelle difficoltà"."FELICE ALLA JUVENTUS" - "Mi ha raccontato di essere molto contento per come è iniziata la sua avventura alla Juventus. Ora seguo i bianconeri anche sui social, così da non perdermi nulla di lui! Ho lavorato con molti giocatori importanti, in passato, e continuo a monitorarli tutti: sono molto legato a loro, vivo una sorta di paternità calcistica".