Il centrocampista del Bologna, verso il rientro dopo il lungo stop per infortunio, ha parlato ai microfoni de Il Corriere di Bologna citando anche, che lo scorso anno ha saputo valorizzarlo al meglio tanto da farlo diventare un obiettivo di mercato per le big tra cui la stessa: "Mi scrive ogni tanto per chiedermi come sta andando il recupero. Subito dopo l’infortunio mi chiamò, dopo la diagnosi anche. Mi disse: “So che farai il possibile per tornare forte, sii paziente e focalizzati sul recupero”. Un grande allenatore, mi ha dato l’opportunità di crescere qui per due stagioni, amavo giocare per lui. Abbiamo fatto un calcio fantastico, mi ha insegnato tanto e migliorato in tutto”.