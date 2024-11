Laè a caccia di un difensore per il mercato di gennaio complice l'infortunio del difensore brasiliano Gleison Bremer. Un nome che potrebbe essere sul taccuino di Cristiano Giuntoli è quello del difensore del Paris Saint Germain Milan. Stando a quanto riferisce L'Equipe il difensore lascerà il club francese nel corso del mercato di gennaio. Potrebbe approdare alla Vecchia Signora in prestito secco per sei mesi. Al momento però l'ostacolo è l'ingaggio dell'ex difensore dell'Inter, circa 10 milioni, che potrebbero essere suddivisi tra Juventus e PSG.