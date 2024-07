Il PSG non ha ancora abbandonato l'idea di ingaggiare Khvicha Kvaratskhelia ma la dirigenza parigina si sta muovendo anche su altre strade per provare a perfezionare l'arrivo di un esterno d'attacco. Come confermato da L'Équipe, il PSG parla da diversi giorni con Jadon Sancho del Manchester United. L'inglese accetterebbe di buon grado l'idea di trasferirsi nella capitale francese, ma al momento non c'è ancora nessun accordo, così come nessuna trattativa è già stata avviata con lo United. Una notizia non propriamente positiva per la Juventus che, ora, rischia di vedere aumentare la concorrenza per il classe 2000.