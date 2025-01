La Juventus è ormai da giorni in pressing sul PSG per assicurarsi Randal. L’attaccante classe ’98 è uno degli obiettivi principali dei bianconeri per rinforzare il reparto offensivo, ma, secondo quanto riportato da L’Equipe, il Tottenham si è inserito con decisione nella corsa al giocatore.Il club inglese non si è limitato a un semplice interessamento: avrebbe infatti già presentato al PSG un’offerta di prestito con diritto di riscatto per l’attaccante francese.Il PSG, tuttavia, mantiene una posizione di attesa e vuole valutare tutte le proposte arrivate prima di prendere una decisione definitiva. Con l’interesse di più club e una valutazione economica elevata, la trattativa si preannuncia complessa e competitiva.