Huijsen-PSG: cosa filtra dalla Francia

Il mercato estivo 2024 del Paris Saint-Germain sarà caratterizzato dall'atteso progetto di successione per Kylian. Tuttavia, i dirigenti parigini non si concentrano solo sull'attacco, ma anche sul rafforzamento della difesa in modo equilibrato e strategico.Per L'Equipe, tra i nomi considerati per la difesa, spicca quello di. Il giovane nazionale spagnolo, attualmente sotto contratto con la Juventus fino al 2028, è reduce da un prestito dei mesi alla Roma. Il 19enne ha attirato l'attenzione dei dirigenti del PSG per il suo notevole potenziale, che non resta in discussione nonostante qualche difficoltà nel percorso in giallorosso.Nonostante l'interesse per Huijsen, la priorità del PSG rimane l'arrivo di. Il giovane talento del Lille rappresenterebbe però un investimento significativo, con un costo di trasferimento che supera i 50 milioni di euro. Ecco perché i parigini stanno anche considerando una strategia alternativa, che prevede l'ingaggio di diversi giocatori meno costosi.Nell'ambito di questa strategia, il PSG potrebbe puntare su Huijsen, il cui trasferimento - per il quotidiano francese - potrebbe costare circa 20 milioni di euro. Accanto a lui, un altro nome sul taccuino dei dirigenti parigini è quello dell'olandese Lutsharel Geertruida, 23 anni, attualmente sotto contratto con il Feyenoord fino al 2025.





