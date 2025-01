Secondo quanto riferito da L'Equipe, Didier Deschamps lascerà la panchina della Nazionale francese dopo aver disputato i Mondiali del 2026 che si giocheranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. L'ex allenatore della Juventus - che ha guidato i bianconeri nella stagione in Serie B (2006/07) - dovrebbe annunciare la sua decisione nella giornata di mercoledì 8 gennaio.Da ct della Francia, Deschamps ha vinto i Mondiali di Russia 2018 e la Nations League nel 2021. Nell'ultima Coppa del Mondo, vinta dall'Argentina in Qatar è arrivato fino alla finale prima di arrendersi ai calci di rigore al cospetto di Lionel Messi e compagni.