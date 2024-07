Leonardo Bonucci, l'intervista

Le parole di Leonardoa Sky Sport, tra Juventus Thiago Motta e la nuova esperienza da allenatore.- "Lunedì si comincia a fare sul serio. Oggi segna il passaggio dall'essere calciatore a un futuro che mi auguro possa essere bello e intenso. Mi piacerà essere un mix tra gli allenatori che ho avuto. Ho avuto la fortuna di essere allenatore da grandissimi e da tutti cercherò di prendere un po'. Poi sarà il campo a giudicare".- "Conte almeno secondo? Sono assolutamente d'accordo. Il Napoli non poteva fare scelta migliore dopo l'anno che aveva passato e con le difficoltà che aveva passato. Ha preso uno dei top allenatori a livello mondiale, ti insegna calcio e ti dà conoscenze giuste. È quello che è successo a me e alla Juventus. La rosa è forte e qualitativa. Conte, potendo lavorare tutta la settimana, farà veramente bene".- "Stare lontano emotivamente dalla Juventus mi è impossibile. È stata ed è parte della mia fede calcistica e di quella che è stata la mia vita da calciatore. Thiago Motta ha una rosa forte, migliorata con gli acquisti fatti. Ci farà divertire e mi auguro che la Juventus possa tornare a lottare per lo scudetto dalla prima all'ultima giornata. Sono sicuro che dimostrerà il suo valore. Ha le stigmate del grande allenatore".- ​"Lontano dalla Juve? Non lo so. Credo che lui debba capire cosa voglia. Negli ultimi anni ha avuto difficoltà fisiche e caratteriali, ora ha bisogno di fare un step per diventare un top. Mi auguro che sia alla Juventus, però mi auguro che capisca questo step di crescita che deve fare".- "Mi dispiace per il suo trasferimento. Mi sarebbe piaciuto vederlo alla Juventus. È un difensore un po' diverso da quello che siamo abituati a vedere. Gioca, ha personalità e si inserisce. Esportiamo un grande giocatore che sarà un punto di riferimento per la Nazionale per i prossimi 15 anni".