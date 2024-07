Juventus, subito scelte forti da parte di Thiago Motta

Fin dal ritiro in Germania Thiago Motta ha fatto subito capire di avere le idee chiare per la nuova Juventus che sta nascendo. Il tecnico, come riferisce Sky Sport, ha fin da subito fatto una distinzione netta tra chi sarà nel futuro della Juventus e chi, invece, dovrà trovare un'altra destinazione.Con Motta la Juventus vuole aprire un nuovo ciclo dettato dalle sue idee che tanto bene hanno fatto a Bologna. La volontà dell'allenatore, si legge è quella di creare un gruppo giovane e, fino a ora, la fiducia nelle sue scelte da parte della società è stata massima. Da qui si può capire il perché di scelte così forti come quella di non convocare giocatori come Arthur, De Sciglio e Huijsen.