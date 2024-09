Parla Leonardo Bonucci

Presso la CBS Scuola Calcio di Torino è andato in scena l'evento "Diamo un calcio alla fibrosi cistica", una raccolta fondi per la ricerca contro la fibrosi cistica. Tra gli invitati anche Leonerdo Bonucci, che ha rilasciato delle dichiarazioni proprio sull'importanza dell'evento. Di seguito le parole dell'ex giocatore bianconero.“È bellissimo esserci, perché quando si fanno queste partite è sempre un piacere aiutare e far sorridere i bambini lascia gioia nel cuore. Ho spinto tanto per esserci, perché avevo il corso da allenatore stasera, però sono uscito prima per esserci e regalare un momento a tutti i ragazzi e a tutte le persone che sono qua per la raccolta, sperando sia di aiuto”.​





