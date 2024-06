Leonardo Bonucci su Thiago Motta e sul ritiro: le parole

L'ex capitano della Juventus Leonardoha rilasciato un'intervista a SkySport a margine del Premio Calabrese a Viterbo. Tra le altre dichiarazioni ha parlato della Vecchia Signora con Thiago Motta in panchina. Le sue parole:"Sono felice per tutto ciò che è stato. Era il omento giusto per dire basta, sono in pace ed equilibrio con me stesso. Ho dato tanto al calcio e il calcio mi darà tanto altro in futuro. Mi godo la famiglia ora"."Thiago Motta porterà un calcio fatto di grande intensità e tecnica, che è quello che ha dimostrato nel Bologna. Mi auguro riporti con la squadra e la società la Juventus dove merita".Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.