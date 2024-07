Lelesarà ladelle telecronachedella, andando a formare la nuova coppia "titolare" del servizio televisivo pubblico insieme ad Alberto Rimedio. Il debutto "ufficiale" avverrà, in realtà, già domenica sera nella finale di Euro 2024 tra Inghilterra e Spagna, torneo che ha visto in prima fila per tutto il suo svolgimento Antonio Di Gennaro, ora "scalzato" dall'ex opinionista di Sky. Il nuovo tandem si ritroverà poi con l'Italia il prossimo 6 settembre a Parigi, quando gli azzurri sfideranno la Francia nel primo match della Nations League.