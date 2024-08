Arriva subito il primo gol con la #JuventusWomen per Alisha Lehmann! pic.twitter.com/sHyS53awlP — Juventus Women VS (@juventuswomen_) August 3, 2024

Alishaha segnato il suo primo gol con la maglia della Juventus Women, contribuendo al vantaggio per 2-0 delle bianconere contro il Servette. La partita, disputata nell'ambito delle amichevoli precampionato, ha visto la squadra di Max Canzi mostrare una solida prestazione sia in attacco che in difesa.Lehmann ha messo a segno il secondo gol della- dopo l'iniziale e fulmineo vantaggio siglato da Cristiana Girelli -, confermando il suo rapido adattamento al nuovo club e dimostrando il suo potenziale offensivo. Dopo un'azione ben orchestrata dal centrocampo, Lehmann ha sfruttato l'occasione e ha appoggiato la sfera nella porta sguarnita.è partita titolare nel tridente d'attacco, con lei Sofia Cantore e Cristiana Girelli.