Luigi, ad della, ha parlato delai microfoni di Calcio & Finanza, non nascondendo una certa contrarietà in merito all'organizzazione del calendario. Ecco il suo commento: "Oggi c’è un tema di calendario troppo denso. Negli ultimi anni la Serie A non ha aumentato il numero delle gare, anzi si sono ridotte con meno partite di Coppa Italia., invece, hanno duplicato se non triplicato gli eventi. In questi giorni a Parma si discuterà anche di questo, visto che ci sarà l’assemblea delle Leghe Europee in cui di valuterà la strategia rispetto ai piani di UEFA e FIFA".