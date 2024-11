Vlahovic Juve, cosa ha detto Thiago Motta

Contro il Lecce la Juventus sarà senza 9 giocatori, come confermato da Thiago Motta in conferenza stampa. Non ce la fa dunque Vlahovic, che dopo lo stop con la Serbia ha saltato già le partite contro Milan e Aston Villa. Il problema muscolare alla coscia sinistra lo terrà fuori anche per il prossimo impegno di campionato, con la speranza di averlo per il match contro il Bologna. L'allenatore bianconero ha parlato delle condizioni dell'attaccante durante la conferenza stampa 'Dusan non è disponibile, che sia lui o un altro giocatore, sono i primi interessati che hanno tutta la voglia del mondo di scendere in campo, poter giocare e aiutare la squadra. In questo momento Dusan come tanti altri non sono disponibili, vedremo per le prossime partite'.