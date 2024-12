Laieri sera ha pareggiato per 1-1 contro il Lecce e questa ormai è storia nota. La rete messa a segno da Anteperò, che resta l'incubo della Juventus che è la squadra contro cui Rebic ha segnato più reti, segna anche il raggiungimento di un record in negativo. Infatti, la Juventus non subiva un goal nei minuti di recupero finali di una gara dallo scorso 30 marzo. In quella occasione era stata la Lazio, con il gol di Marusic, valso a vincere l'incontro dello stadio Olimpico. Una rete che segna un record in negativo quella di Ante Rebic quindi.