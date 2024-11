Verso Lecce-Juve, cosa può cambiare Thiago Motta

Lecce-Juventus, la probabile formazione

​Perin

Danilo

Gatti

Kalulu

Cambiaso

Locatelli

Thuram

Conceicao

Koopmeiners

Yildiz

Weah

Contro il Lecce arriva una Juventus in emergenza, con ben 9 giocatori indisponibili per infortunio. Vlahovic non è riuscito a recuperare, e punta quindi a tornare contro il Bologna. Nella trasferta pugliese ci saranno 5 giovani da Next Gen e Primavera, tra cui il classe 2007 Alfonso Montero . Thiago Motta ha spiegato che gli infortuni possono capitare a tante squadre, e che la Juve rimane concentrata sul Lecce e cercherà di giocare comunque al meglio.I cambi di formazione, vista la situazione di difficoltà, non possono essere molti, ma Motta potrebbe comunque variare alcune cose a Lecce. La prima è il portiere, infatti saràa difendere la porta bianconera contro i giallorossi, e in difesa non ci sarà Savona, che si è fermato contro l'Aston Villa. Al suo posto al momento sembra che Danilo sia davanti a tutti, con l'obiettivo di riscattare quanto fatto nelle ultime uscite. La difesa si completa con Gatti e Kalulu, poi un irrinunciabile, spostato probabilmente a sinistra. A centrocampova verso la conferma, così come. Dietro di lui, Yildiz dovrebbe agire ancora una volta a sinistra, con Koopmeiners trequartista e Conceicao a destra.





