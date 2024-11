Montero Juve, la sua stagione con la Primavera

Che la Juventus fosse parte del suo cammino, era quasi scontato. Alfonso Montero ha iniziato a seguire le orme bianconere del papà Paolo con l'Under 17, dopo aver cominciato la sua carriera in Uruguay con il Defensor Sporting. Eppure Alfonsoe lo sta dimostrando con una crescita costante ed evidente. Il difensore classe 2007 è tra i più giovani della Primavera di Magnanelli, ma si sta ritagliando tanto spazio grazie a delle prestazioni convincenti e un atteggiamento che mostra già. Oltre alle letture attente, una caratteristica molto importante di Montero è la pulizia nelle giocate,. Insomma, l'uruguaiano sta affrontando un percorso consapevole e Magnanelli non è l'unico a essersene accorto: Thiago Motta ha scelto anche lui per la trasferta contro il Lecce Montero è tra i giocatori più utilizzati da Magnanelli, infatti ha già raccolto 10 presenze nel campionato di Primavera 1, fornendo anche un assist. In Youth League è stato anche decisivo,nella partita d'esordio contro il PSV Eindhoven. E non finisce qui. Il percorso bianconero di Montero va di pari passo con quello in Nazionale, e il classe 2007 è stato convocatoper le fasi finali in vista del campionato sudamericano del 2025. Una conferma importante per lui: quest'estate aveva partecipato al torneo Internacional de Fútbol Sub-20, risultando essere. Il The Guardian, inoltre, lo ha inserito tra i 60 giocatori migliori al mondo nati nel 2007. La strada è ancora lunga, ma Montero intende percorrerla a modo suo: con personalità, consapevolezza e concentrazione.





