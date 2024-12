Lecce-Juventus, la moviola live

Lascende in campo allo Stadio Via del Mare per sfidare ilnel match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di. I bianconeri, reduci dal pareggio a reti inviolate contro il Milan, vogliono tornare alla vittoria già a partire dalla sfida contro i salentini che hanno da poco cambiato allenatore affidando la panchina a Marco Giampaolo. A dirigere il match tra giallorossi e bianconeri sarà diretto dall'arbitro Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Il fischietto romagnolo sarà chiamato guidare la squadra arbitrale allo Stadio Via del Mare. Di seguito tutti gli episodi da moviola del match.primo giallo anche in casa bianconera per il numero 27 che commmette fallo su RafiaGuilbert, nel tentativo di spazzare un pallone, rinvia la sfera che colpisce in pieno la mano del compagno Gaspar. Per Rapuano non c'è nullala Juventus va a segno con Weah che realizza raccogliendo la respinta corta di Falcone, ma Rapuano annulla per una precedente posizione di fuorigioco ​: primo giallo del match nei confronti del centrocampista del Lecce, ammonito per un fallo ai danni di Thuram





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui