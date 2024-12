La pagella di Thiago Motta in Lecce-Juventus

tra la sufficienza e l'insufficienza nei voti dei principali quotidiani sportivi dopo. Per i bianconeri è arrivato il terzo pari consecutivo dopo quelli con Milan e Aston Villa."Pregustava già i tre punti pesanti, in totale emergenza. Invece...", il breve commento di Tuttosport, che comunque "salva" Thiago Motta con un 6. Stesso voto da parte del Corriere dello Sport: "Juve in emergenza e Juve sfortunata con due pali in sedici minuti. Comanda il gioco, va in vantaggio ma arriva la beffa finale. Terzo pari di fila in una settimana e il Napoli si allontana". Bocciatura, anche se lieve, per la Gazzetta invece, che dà 5,5 al tecnico in pagella, ponendo dubbi soprattutto sula scelta di inserire il giovane Pugno nel finale: "Resta l'alibi delle tante assenze, ma la Juventus aveva in mano la gara e doveva chiuderla. Forse un po' azzardato mettere un esordiente nel finale".