Lecce-Juventus, la moviola dei giornali

Un goal annullato per la Juventus e diversi episodi in area di rigore, che però Rapuano giudica in maniera corretta. La moviola dei giornali di"Non c’è nulla di irregolare sul contrasto aereo Cambiaso-Dorgu nell’area dei salentini. Allo stesso modo, non è da rigore il tocco di braccio di Gaspar: è addirittura un compagno (Ramadani) a calciargli il pallone sul braccio, che è in posizione naturale.Nella ripresa il Lecce protesta chiedendo un rosso per DOGSO (chiara occasione da gol) per Danilo, che commette fallo su Krstovic lanciato in contropiede. In realtà il giallo è giusto: non si tratta di un’occasione da gol chiara per una serie di motivi, tra cui la distanza dalla porta, la vicinanza di un altro difensore juventino e il fatto che il pallone sfili in maniera lenta e rimbalzando. Krstovic poi chiederà un rigore per tocco di braccio di Kalulu, ma l’arto che devia il pallone si trova dietro alla schiena ed è attaccato al corpo".CORRIERE DELLO SPORT - "Chiede il rosso per Danilo, il Lecce, che placca Krstovic: mancano due parametri per il DOGSO, la distanza dalla porta e la presenza di Cambiaso che è sì defilato, ma oltre la linea del pallone, dunque in grado di recuperare.Controllo non preciso di Cambiaso in area, contatto con Dorgu, il bianconero allarga un po’ il braccio sinistro sulla schiena dell’avversario che stava saltando, un rischio ma per il metro di Rapuano ci sta non fischiare.Thuram in area del Lecce, interviene Guilbert che tocca il pallone forte, pallone che finisce sul braccio destro di Gaspar, non è rigore perché: 1) pallone inaspettato (poca distanza, grande potenza); 2) braccio sempre in posi-zione congrua, si allarga solo per la forza del tiro.Tiro di Krstovic, Kalulu davanti a lui ha le braccia al corpo e le mani dietro la schiena, pallone sul braccio destro non punibile".