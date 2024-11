Juventus, chi gioca in attacco contro il Lecce

Larischia di ritrovarsi nuovamente senzaa Lecce e per questodovrà di nuovo fare di necessità virtù in attacco. Chi sceglierà il tecnico per la prossima partita?Le soluzioni sono sempre le stesse, ovvero proporre Koopmeiners in quella posizione. Lo statunitense ha giocato da centravanti in Champion League e si candida ad essere il terminale offensivo della Juventus anche contro il Lecce. Weah verso la conferma in attacco, con Yildiz a sinistra e Koopmeiners alle sue spalle.