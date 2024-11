La situazione è chiara e non serve calcare ulteriormente la mano. La Juventus affronta una partita in piena emergenza infortuni, e a Lecce la coperta sarà ancora una volta molto corta.le difficoltà sono emerse e hanno fotografato il momento a due facce della Juve: gli stop dei bianconeri hanno inciso in maniera evidente sul reparto offensivo, capace di, mentre la fase difensiva è risultata. Non è tutto qui però. Già, perché la Juve non può e non deve limitarsi a non subire, pur trovandosi in una situazione di difficoltà: adesso servono delle risposte per Thiago Motta, e non possono provenireL'allenatore bianconero può comunque contare su delle certezze, che anche nei momenti più duri non hanno smesso di garantire affidabilità e possono fare la differenza. Dall'altra parte, come anticipato, la partita contro il Lecce sarà fondamentale, a conclusione di una settimana ricca di impegni e fin qui senza vittorie. Tradotto, la Juventus sta facendo tanto per contrastare l'emergenza,, e da qualcuno è lecito aspettarselo.





