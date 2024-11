Lecce-Juventus, chi arbitra la sfida

Dopo la delicata sfida di questa sera sul campo dell'Aston Villa, valida per la quinta giornata di Champions League, lasarà impegnata in Serie A domenica alle 20.45 contro il, ancora in trasferta.Intanto l'AIA ha reso nota la squadra arbitrale del match, che sarà diretto dacoadiuvato dagli assistenti Filippo Meli e Stefano Alassio. Il Quarto uomo sarà Daniele Perenzoni, mentre al VAR e all'AVAR ci saranno rispettivamente Simona Sozza e Davide Ghersini. Per i bianconeri sarà importante tornare a vincere anche in campionato dopo il deludente pareggio di sabato scorso a San Siro contro il Milan.