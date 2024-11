Lecce, infortunio Banda, le condizioni

Domenica 1 dicembre alle ore 20-45 la Juventus sarà ospite del Lecce allo Stadio Via Del Mare. Un giocatore dei salentini però è costretto a saltare la sfida contro la squadra di Thiago Motta ma non solo. Si tratta di Banda. Di seguito il comunicato del Lecce sulle sue condizioni.L’U.S. Lecce comunica che in data odierna il giocatore Lameck Banda è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con viti della frattura del malleolo mediale sinistro.L’intervento è stato eseguito presso l’istituto clinico Humanitas di Rozzano (Mi) dal Dott. Lorenzo Di Mento, Direttore dell’U.O. di Traumatologia, insieme al Dott. Antonio Orgiani, U.O. di Chirurgia Protesica e mini-invasiva di anca e ginocchio e co-responsabile sanitario dell’U.S. Lecce.L’intervento è perfettamente riuscito, si prevede un pieno ritorno all’attività agonistica in circa 3 mesi.