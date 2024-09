Si è chiusa ufficialmente l'esperienza di Mattia De Sciglio alla Juventus. Un'avventura durata sei stagioni, intervallate dalla parentesi in Francia con la maglia del Lione in prestito. Al rientro Massimiliano Allegri ha preferito tenerlo in rosa. In tutta la sua esperienza in maglia bianconera l'ex difensore del Milan ha collezionato 117 presenze tra tutte le competizioni. Quattro gli assist confezionati dal giocatore e solo due reti segnate. Una di queste però è stata decisiva, perché firmò il definitivo 3-4 dei bianconeri in casa della Roma nella stagione 21/22.