Juventus-Torino, le pagelle di Gatti

Juventus-Torino, le pagelle di Kalulu

La Juventus torna a vincere in casa e lo fa contro un Torino decisamente spento, soprattutto in attacco. I granata, e parte del merito va sicuramente anche alla coppia, che ieri ha controllato gli avversari senza troppa difficoltà. Un altro clean sheet,: per i bianconeri è un record, infatti nei top 5 campionati europei nessuna squadra ha fatto meglio.- Il derby lo carica a pallettoni: vince tutti i duelli di testa e fa ammonire Lazaro con una buona incursione delle sue. A volte un po' rude ma sempre efficace.- Mette il fisico e la determinazione feroce in tutto quello che fa, sia che si tratti di arginare dietro in anticipo, sia in uno scontro (evitabile) con Milinkovic-Savic accende gli animi.- Il suo è un calcio di prepotenza, di esuberanza e rudezza fisica. Tutta roba che gli attaccanti del Torino non gli sanno proporre. Così va a cercare un poco di divertimento nell'area avversaria a costo di scontrarsi con quel marcantonio di Milinkovic Savic. E dopo la caciara si abbracciano, soddisfatti: gente da saloon. Determina anche la prima ammonizione della gara in avvio ripresa.- Bene negli anticipi, nelle ribattute e nelle chiusure dentro l'area. Se Sanabria non si vede praticamente mai è merito suo. E si vede pure in attacco.- Solido nel disinnescare tutti i potenziali pericoli. E quando c’è l’occasione, si butta in attacco. Insostituibile.- Oltre al controllo di Sanabria, quando arriva dalla sua parte, è il più lesto ad accorciare e a piazzare le diagonali giuste sugli inserimenti avversari.