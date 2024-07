Next Gen | Nicolò Ledonne rinnova fino al 2027



Congratulazioni! https://t.co/dr6vTuNQu0 pic.twitter.com/jxjrI0oZgC — JuventusFC (@juventusfc) July 8, 2024

"Nicolò Ledonne, dopo il rientro dal prestito annuale alla Pianese, ha firmato il suo rinnovo di contratto con la Juventus legandosi ai nostri colori fino al 30 giugno 2027.Il centrocampista classe 2004, come detto, ha trascorso tutta la scorsa annata – oltre agli ultimi sei mesi della stagione 2022/2023 – nel club toscano. Trentasette, tenendo in considerazione regular season, Poule Scudetto e Coppa Italia Serie D, le presenze di Nicolò alla Pianese in quest'ultima parentesi in provincia di Siena, arricchite da dieci reti e dieci assist.Ora il rientro a casa, con una firma bianco su nero sul suo futuro.Congratulazioni, Nicolò!"