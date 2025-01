Lazio-Juventus Women, 1-3 le PAGELLE: Bonansea trascinatrice, Vangsgaard decisiva, Lehmann da rivedere

Getty Images



Lazio-Juventus Women, le pagelle

Una sfida difficile quella di andata di Coppa Italia per la Juventus Women contro la Lazio. Bianconere che alla fine vincono con Amalie. In precedenza a Barbaraaveva risposto Martina. Queste le nostre pagelle:scivola, ancora una volta, regala l'angolo alla Lazio da cui nasce il goal di Piemonte. Poi brava in chiusura sulla 18. Ancora una volta però non fornisce sicurezze tra i pali.in difficoltà nel duello con Piemonte. Sta recuperando condizione, brava negli anticipi.

un brivido quando fa girare con superficialità Piemonte nell'area di rigore. Per il resto una gara in controllo.qualche difficoltà nel contenere Noemi Visentin che conosce bene dalle giovanili della nazionale ma quando si accende la spaventa. Dai suoi piedi però nasce il cross che riporta in vantaggio la Juve.non impeccabile come contro la Sampdoria, ma è comunque una delle più frizzanti.Si districa con eleganza tra le maglie biancocelesti, l'unica a costruire.mette ordine e quantità in mezzo al campo.buona la prima in maglia Juventus, buona la prima da titolare. Sostanza in mezzo al campo, recupera e smista palloni.lei e Pittaccio si annullano a vicenda, nessuna delle due esce vincitrice dalla sfida.fa ammattire D'Auria con le sue ripartenza in velocità. La migliore della Juventus senza ombra di dubbio.lotta tantissimo con la difesa biancocelesti, ma non riesce nel suo intento di fare goal o servire le compagne.entra e ancora una volta fa la differenza. Senza di lei non si può proprio stare.fuori dal gioco, generalmente fa della velocità la sua miglior qualità, oggi neanche riesce ad accendersi.e alla fine la zampata decisiva è la sua.indovina il cambio con Vangsgaard che gli regala la vittoria. Turnover verso la Roma e vittoria, esattamente ciò che serviva.





