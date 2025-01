Lazio-Juventus Women, la cronaca LIVE: dalle 18 su IlBianconero

Getty Images



Lazio-Juventus Women, la cronaca

calcio d'inizio alle ore 18



Lazio-Juventus Women, le formazioni ufficiali

Lazio

in attesa

Juventus Women

in attesa



Lazio-Juventus Women, dove vedere la sfida

Aria di Coppa Italia per la Juventus Women di Max Canzi che è reduce dal successo convincente in campionato di sabato contro la Sampdoria per la prima sfida di questo 2025. Le bianconere oggi sono impegnate a Formello contro la Lazio di mister Grassadonia e di Federica D'Auria ex capitano della formazione bianconera U19 ed attualmente in prestito nella capitale.

La gara di Coppa Italia tra le due formazioni sarà visibile sul canale 202 di Sky oppure su NowTv in streaming. Con la telecronaca di Andrea Marinozzi ed Antonio Cincotta.