Lazio-Juventus Primavera, le pagelle

Termina con un pareggio l'ultima gara del girone d'andata per la Juventus Primavera. Il secondo atto in pochi giorni contro la Lazioe succede tutto nel primo tempo:sblocca la partita con un tap-in dopo il gran tiro di Ventre, ma i biancocelesti raggiungono la Juve con il gol di Sulejmani dopo l'errore di Zelezny e Keutgen in fase d'impostazione. Brilla sempre il numero 10 della Juventus, che ha trovato il quinto gol in campionato. Una buona prestazione anche da parte di Ventre e Rizzo, alla prima da titolare con la Primavera. I bianconeri di Magnanelli rimangono comunque in zona playoff con 33 punti, e si preparano al prossimo impegno contro il- L'errore sul gol della Lazio passa anche da lui, ma si riscatta con due parate importanti che tengono a galla la Juve soprattutto nel secondo tempo.Preciso nella copertura, meno propositivo rispetto al match contro l'Inter complice anche un cambio di modulo. Sempre utile in fase di costruzione sulla fascia.Dialoga bene con Rizzo, anche se meno puntuale del compagno: va leggermente in difficoltà in fase di costruzione dal basso.Alla prima gara con la Primavera in questa stagione non mostra titubanza: non va mai in difficoltà ed è sempre molto preciso nelle letture. Dal 72'Va vicino alla rete dopo appena un minuto, aiuta in difesa anche rientrando per dare una mano a SavioMeno servito rispetto al solito, ma si propone spesso in sovrapposizione con Finocchiaro, specialmente nel secondo tempo.Una partita senza particolari guizzi, ma aiuta facendo da filtro tra difesa e attacco con diversi passaggi utili.Non riesce a coprire l'arrivo dell'avversario sul primo gol, ma al di là dell'errore non riesce ad aiutare i compagni a costruire azioni pericolose.Continua il momento positivo del numero 7 bianconero: schierato ancora una volta in posizione più avanzata, si rende spesso pericoloso (vedi la rovesciata) e propizia il gol di Vacca con un gran tiro a giro.Nel posto giusto al momento giusto. La fascia da capitano è un premio meritato per il numero 10, che trova un altro gol importante per i bianconeri, e quando si accende (soprattutto nel primo tempo) è sempre pericoloso. Dall'86'Una buona prestazione per il numero 21, che parte spesso per accentrarsi e calciare a giro, sfiorando più volte la rete. Dialoga bene anche con Nisci, diverse azioni offensive passano dai suoi piedi. Dall'86'Nel primo tempo è pericoloso con due occasioni nitide, nel secondo riceve meno palloni e dunque ha meno tentativi per incidere. Dal 66'Non ha molte occasioni per rendersi pericoloso, ci mette comunque carattere.La Juventus gioca una buona gara, dominando il primo tempo con tante occasioni pericolose. Nella seconda metà di gara si abbassa il ritmo, ma la Lazio va davvero vicina al gol in pochi momenti: i bianconeri sono in costante crescita.