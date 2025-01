Lazio-Juventus Primavera, la cronaca

94' - FINISCE IL MATCH: un punto a testa per Lazio e Juventus, con i gol nel primo tempo di Vacca e Sulejmani

88' - Il tiro di Boufandar si trasforma in assist per Lopez, ma il rimbalzo non aiuta il numero 37

86' - Dentro Pagnucco e Florea al posto di Vacca e Finocchiaro

80' - Sulejmani prova a coordinarsi al volo, ma il tiro viene raccolto da Zelezny

77' - Squadre più lunghe, con diversi capovolgimenti di fronte e occasioni da entrambe le parti

73' - Per la Lazio esce Pinelli ed entra Di Tommaso

72' - Proprio Biliboc, appena entrato, calcia bene in diagonale ma sulla respinta Keutgen manca il tap-in

71' - Cambia ancora la Juve: entra Biliboc al posto di Rizzo

66' - Primo cambio anche per la Juventus: esce Di Biase ed entra Lopez

62' - Tre sostituzioni per la Lazio: dentro Karsenty, Munoz e Serra per Cuzzarella, D'Agostini e Anderson

58' - Ancora una grande occasione per la Juve, con Finocchiaro che dà vita alla ripartenza e serve Di Biase, ma il tiro del numero 14 finisce largo di poco

54' - Si libera bene Ventre, ma il suo tiro è debole e Renzetti lo raccoglie facilmente

52' - Zelezny blocca il cross di Ferrari anticipando tutti in area di rigore

49' - Ci prova la Lazio con Zazza, il pallone finisce largo

RICOMINCIA LA PARTITA

FINISCE IL PRIMO TEMPO: squadre a riposo sull'1-1, a Vacca risponde Sulejmani

44' - Rizzo allontana il tentativo di cross laziale, e ripartendo la Juventus guadagna una rimessa laterale

40' - Ancora un errore di Zelezny in costruzione, il portiere si riscatta respingendo il tiro di Nazzaro

38' - Grande occasione per la Juventus, con Ventre che si coordina per la rovesciata dopo la respinta di Renzetti ma la Lazio si salva sulla linea

33' - Ancora pericolosa la Juve con Di Biase, che manda alto di poco da posizione ravvicinata

30' - GOL DELLA LAZIO: Keutgen perde palla davanti all'area di rigore, Sulejmani calcia a giro di prima intenzione e trova un gran gol

20' - Pericolosa ancora la Juve con Finocchiaro, che si accentra dalla sinistra e il suo cross diventa quasi un tiro che si spegne di poco a lato

19' - Ventre non riesce a tenere in campo il pallone sul lancio lungo di Savio, sarà rinvio dal fondo per la Lazio

14' - GOL DELLA JUVENTUS! Ventre sfiora una grande rete con un sinistro a giro che si stampa sul palo, e sulla respinta Vacca è il più veloce a ribadire in rete e a portare in vantaggio i bianconeri

8' - Bell'azione della Juventus con Di Biase che raccoglie il pallone sulla destra e serve Ventre, ma il tentativo di cross viene respinto in corner

5' - Prima fase di partita di studio, con diverse palle contese a centrocampo

1' FISCHIO D'INIZIO! - Comincia Lazio-Juventus Primavera, valida per l'ultima giornata d'andata di campionato

Lazio-Juventus Primavera, le formazioni ufficiali

Renzetti

Zazza

Bordon

Bordoni

Ferrari

Pinelli

Nazzaro

Anderson

Cuzzarella

Sulejmani

D'Agostini

Zelezny

Savio

Verde

Rizzo

Nisci

Boufandar

Keutgen

Vacca

Ventre

Finocchiaro

Di Biase

Ultima giornata del girone d'andata per la Juventus Primavera. I ragazzi di Magnanelli affrontano la Lazio per la seconda volta a distanza di pochi giorni. La Juve ha infatti giocato contro i biancocelesti in occasione degli, superando il turno ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Adesso ci sarà un'occasione molto importante per ripetersi, soprattutto per dare continuità agli ultimi risultati, decisamente positivi. La Juventus Primavera, portandosi al quinto posto in classifica e dunque in zona playoff a quota 32 punti.