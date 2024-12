La classifica evidenzia un ritardo di quattro punti rispetto alla zona Champions League e, in particolare, uno “score” negativo contro le squadre che occupano le posizioni più basse della classifica, dall’11° posto in giù. La Juventus ha ottenuto vittorie contro Como e Verona all'inizio del campionato, il Genoa a settembre e il Torino nel derby a novembre, ma ha pareggiato contro Roma, Cagliari, Parma e Lecce: uno 0-0, due 1-1 da situazioni di vantaggio e un 2-2 in rimonta., un record negativo in entrambe le statistiche tra le prime sei della Serie A. Ad esempio, Lazio e Atalanta, le migliori del gruppo di testa, hanno perso solo tre punti contro le squadre tra l’11° e il 20° posto, con una media di 2,62 punti per match.Altri dati, confrontando le vittorie europee con i pareggi contro Cagliari, Parma e Lecce, mostrano che all'estero i bianconeri hanno meno possesso palla e vantaggio territoriale, mantengono un baricentro più basso e perdono meno palloni, ma ricorrono più frequentemente a lanci, filtranti e verticalizzazioni. Maggiore numero di intercetti e contrasti vinti. «Anche quando non abbiamo vinto ho notato che il gruppo era concentrato sulla partita successiva», ha dichiarato Motta, ma questa sera la classifica richiede davvero una vittoria: dopo i veneti, il Cagliari in Coppa Italia e la trasferta a Monza, il calendario si presenta difficile. La Fiorentina anticiperà la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, seguita da derby, recupero con l’Atalanta, Milan, Bruges, Napoli e Benfica. Dopo Natale non ci sarà tempo per festeggiare.