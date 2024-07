I numeri di Adrien Rabiot alla Juventus

Il comunicato della Juventus

"Ringrazio Rabiot, il 30 giugno è scaduto il contratto, gli auguriamo un felice futuro". Con queste parole Cristiano Giuntoli, uomo mercato della Juventus , ha chiuso l'esperienza del francese nel club bianconero. Un'esperienza iniziata da parametro zero nel 2019 e conclusasi nella stessa identica maniera proprio oggi.il francese, arrivato da svincolato dal, ha collezionato. Dopo una prima annata avara di gol (una sola contro il), nella seguente ha trovato più continuità con cinque reti. Nella 21/22, la prima, viene confermato come titolare, ma non troverà mai la via della rete. Anche a livello di assist la stagione è scarna, appena due. Nella complicata stagione 22/23 Rabiot trova molta confidenza sotto porta.A livello realizzativo è stata la miglior stagione alla, ma anche a livello personale. Mai infatti aveva segnato così tanto in carriera, il massimo risale addirittura alla stagione 2015/16 con sei gol complessivi.. Giocherà da capitano anche in altre sette gare. In campionato trova ancora una volta la via della rete più volte, siglando cinque gol rispettivamente contro. Tre gli assist distribuiti dal francese controUno stralcio del comunicato del club bianconero"Si dividono le strade della Juventus e di Adrien Rabiot. Termina l'avventura in bianconero del centrocampista francese che saluta il nostro Club dopo cinque stagioni. Bianconero dall'estate del 2019, Adrien – nella sua esperienza a Torino – ha vinto uno Scudetto, due volte la Coppa Italia e una volta la Supercoppa Italiana, ma soprattutto ha sempre messo a disposizione dei compagni carisma e impegno. Adrien saluta il nostro Club dopo avere raggiunto e superato quota 200 presenze con la nostra maglia, diventando il quinto francese nella storia della Juventus a riuscirci".





