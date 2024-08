Non lasciamoci ingannare dalla cosiddetta carta, che potrebbe suggerire un facile pronostico a favore dellarispetto al, data la differenza di blasone e peso dell'organico. Le prime partite di agosto, però, riservano spesso sorprese, e i test estivi hanno messo in evidenza una certa fragilità difensiva nella squadra bianconera. Da domani sera, quindi, Michelesarà subito chiamato a mettersi in luce per non far rimpiangere, un compito tutt'altro che semplice, considerando l'eredità lasciata dal portiere polacco, sia a livello tecnico che umano.La sfida non sembra però spaventare un portiere con la solidità mentale di Di Gregorio, un ragazzo cresciuto nell’Inter e temprato dal calcio milanese. In attesa del debutto, il nuovo numero uno della Juventus continua a lavorare sodo in allenamento, contando le ore che lo separano dalla sua prima apparizione all'Allianz Stadium. «Al lavoro in vista dell’esordio: manca sempre meno!», ha scritto nel suo ultimo post sui social, accompagnando una serie di foto che lo ritraggono mentre si allena intensamente alla Continassa.