"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore: l'attaccante classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029". Così l'ha annunciato ufficialmente il rinnovo del proprio capitano, che d'ora in avanti sarà il calciatore più remunerato del club e tra i più pagati dell'intera Serie A. Il nuovo accordo, infatti, prevede un ingaggio da, frutto di una lunga trattativa che a un certo punto sembrava essere entrata in una fase di stallo. Lautaro, dunque, sarà sempre più un pilastro della squadra nerazzurra, fresca di vittoria dello scudetto.