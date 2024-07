Ivan Zazzaroni sulle colonne del Corriere dello Sport ha commentato così in seguito alla finale degli Europei:"La Spagna ha vinto ancora, l’Inghilterra ha perso ancora – lo fa da 58 anni – e l’Europeo non ha detto nulla di nuovo e di bello. Per cui ringrazio Ceferin, l’Uefa: grazie per questa noiosa, stanca, dimenticabilissima edizione nella quale una sola squadra su 24 ha mostrato qualcosa di buono, quella di Nico e Yamal e dell’archistar Fabian Ruiz.Grazie perché, imbottendo di impegni il calendario internazionale – maledico in particolare la Nations League -, sei riuscito a stressare i giocatori, gli allenatori, lo spettacolo, gli arbitri, gli appassionati, il presente e il futuro di uno sport che sarebbe bellissimo se gli attori principali, i player, potessero allenarsi, riposare, recuperare le energie fisiche e mentali e preparare le partite.Grazie perché per un mese l’usura da stagione folle ci ha privato di un quarto di Bellingham, di metà Mbappé, Griezmann, Kroos, Bernardo Silva, Thuram, Lukaku e De Bruyne, di tre quarti di Dimarco, Barella e Lewandowski e di tutto Ronaldo.Caro Ceferin, so che, come accade spesso, qualcuno ti segnalerà questo articolo e allora ne approfitto per chiedere un favore: essendoti – e non essendo stato – rieletto per l’ultima volta (spero), perché non provi a fare finalmente qualcosa di utile e positivo per il gioco che tante gioie ti ha dato? Oggi l’hai, l’avete ridotto a sport degli allenatori e degli arbitri".