Il messaggio dell'Dopo aver iniziato la sua carriera con il BSC YB Frauen nella sua nativa Svizzera, l'attaccante ha militato nel West Ham United e nell'Everton prima di unirsi al Villa nel 2021. Ha trascorso tre stagioni indossando le divise bordeaux e blu, aiutando il club a raggiungere il suo miglior risultato di sempre nella Barclays WSL e ad arrivare in semifinale in entrambe le coppe nazionali.Alla fine della stagione 2021/22 è stata anche eletta Giocatrice della Stagione dei Tifosi. Lehmann lascia il Villa dopo aver collezionato 74 presenze con il club e aver segnato 14 gol. Tutti nella squadra di calcio ringraziano Alisha per il periodo trascorso con la maglia bordeaux e blu e le augurano il meglio per il prossimo capitolo della sua vita.