Si chiude l'avventura di Massimo Carrera all'Ascoli. L'ex tecnico degli ascolani era nello staff tecnico di Antonio Conte nel triennio in bianconero. Fatale è stato il pareggio contro il Carpi nel match infrasettimanale valido per la sesta giornata del gruppo B della Serie C. Di seguito il comunicato dell'Ascoli.COMUNICATO - "L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il Sig. Massimo Carrera. Contestualmente vengono esonerati anche il Vice Allenatore Sergio Porrini e il responsabile della preparazione atletica Giovanni Saracini. Il Club bianconero, nel salutare i tre collaboratori e ringraziarli per l’operato fin qui svolto, augura loro le migliori fortune personali e professionali. Da oggi pomeriggio a guidare la squadra sarà Cristian Daniel Ledesma, che, in occasione della partita Ascoli-Rimini, siederà sulla panchina bianconera."