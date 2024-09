Dopo Juan Cabal, lapotrebbe "pescare" ancora dal. Stando al quotidiano L'Arena, il club bianconero ha messo nel mirino, laterale classe 2001 che si sta mettendo sempre più in mostra con il suo fisico possente a cui unisce spinta, dinamismo, energia e ossigeno. Su di lui hanno posato gli occhi diverse squadre tra cui Everton e Rennes, che però non sono riuscite a scalfire le certezze dei gialloblù. E ora, oltre alla Juve, il belga-camerunense piace anche a. La Vecchia Signora potrebbe giocare d'anticipo e "prenotare" Tchatchoua già a fine 2024, trattando sul prezzo - destinato a salire in caso di asta - ma lasciando il giocatore all'Hellas fino al termine della stagione.