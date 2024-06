Andrea, arbitro internazionale della CAN, ha parlato in esclusiva negli studi di Telelombardia, nel corso della trasmissione QSVS.BERARDI - "Berardi in Sassuolo-Juve? Io in campo potevo fare meglio. Fabbri è un grande Var, e si è trovato un episodio complesso, e il silent check a volte è più complesso della chiamata stessa. Siamo nella situazione grigia, non si tratta di un chiaro ed evidente errore. Ma come ha spiegato Rocchi, la pancia spesso dà la soluzione. Fabbri avrebbe dovuto seguire il suo istinto, di quando aveva detto "porca vacca" quando lo vede. Non dire che c'è una strisciata vuol dire non vedere le immagini, ma resta un errore. Se io in campo avessi estratto il rosso, avremmo fatto tutti la scelta più giusta".