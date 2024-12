L'annuncio di Slot su Federico Chiesa

Alla vigilia diin conferenza stampa, il tecnico dei Reds, Arne Slot, ha parlato die della chance che ha l'ex Juventus si giocare in Coppa di Lega: " Federico avrà minuti domani, che parta titolare, entri o giochi nel secondo tempo, è una decisione che dobbiamo prendere durante la giornata"."È sicuramentepenso, soprattutto a causa del suo livello, dove l’intensità è così alta, visto che è fuori da cinque o sei mesi ormai. Ma se farà un buon allenamento, avrà minuti… però sarà una partita in cui non tutti i nostri titolari partiranno dall’inizio, quindi dovremo gestire i minuti".