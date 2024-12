Danielesta vivendo un momento d’oro, dimostrando tutto il suo valore in Olanda. Con 611 minuti giocati in stagione, il difensore italiano ha contribuito a una statistica impressionante: zero gol subiti dalla squadra durante la sua presenza in campo. Rugani si è imposto come pilastro della retroguardia, confermando le sue qualità di lettura del gioco e leadership difensiva. Dopo anni alterni in Italia, la sua esperienza in Eredivisie sembra avergli restituito fiducia e continuità. Il club olandese si gode il suo contributo, mentre Rugani si rilancia come una delle sorprese più solide della stagione.