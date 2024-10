L'agente di Di Lorenzo: le parole su Giuntoli e l'Inter

, ha parlato ai microfoni di Radio Crc (radio ufficiale del Napoli) tornando su cosa è successo quest'estate, quando sembrava ad un passo l'addio del suo assistito."È mio amico. Essere tifoso del Napoli non mi preclude l’amicizia con un dirigente che è stato per anni il dirigente del Napoli ed ha fatto molto bene. È andato alla Juve, ma rimane un grande professionista"."L’Inter è stata la prima squadra ad interessarsi a Di Lorenzo quest’estate. Chiarisco: Giovanni è sempre stato felice di rimanere al Napoli. La situazione estiva ci ha disturbati un po’, poiché lui si è sentito maltrattato. Vedersi trattato in questo modo alla prima difficoltà ha fatto male a me e al calciatore. Di Lorenzo, però, è sempre voluto restare al Napoli!"