Enzo Raiola, agente diha parlato a calciomercato.com del futuro del suo assistito: "In questi giorni la Fiorentina era concentrata sul cambio d'allenatore, a breve ci incontreremo come avevamo già programmato alla fine del mercato di gennaio. A oggi ci sono buoni propositi per andare avanti insieme, vediamo cosa succederà"."Sì, ci sono state chiamate da club stranieri"."Molto vicino. Allegri aveva scelto lui per aiutare la squadra che in quel momento faceva fatica a esprimere il gioco. Perché non si è concretizzata l'operazione? In quel momento la Fiorentina lottava per un posto in Europa, era in corsa su tre competizioni e sarebbe stato complicato arrivare fino in fondo privandosi di un giocatore come Bonaventura".