L'addio di Koopmeiners all'Atalanta, i Percassi: 'Ci ha detto che gli dispiace, ha sbagliato'

Koopmeiners, le parole di Antonio e Luca Percassi

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Antonio Percassi e il figlio Luca, rispettivamente presidente e amministratore delegato dell'sono tornati a parlare del casoceduto allain estate dopo polemiche e una trattativa durata a lungo che aveva visto l'olandese non allenarsi ad agosto e spingere per il trasferimento."Koop ha sbagliato proprio atteggiamento", le parole di Antonio e Luca Percassi. "Pensare che a inizio stagione avevamo l’ambizione di confermare tutti i top. E lui ha scansato perfino la finale di Supercoppa Uefa con il Real. Non c’era bisogno che arrivasse a tanto. Quando abbiamo incontrato la Juve è venuto a dirci che era dispiaciuto. Sì, però gliel’abbiamo detto chiaro: hai sbagliato! È anche un fatto di gratitudine".