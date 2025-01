Ilha conquistato la Supercoppa Italiana dopo una spettacolare vittoria in rimonta nel derby contro, con un risultato finale diLa partita è stata emozionante fin dai primi minuti, con l'Inter che è passata in vantaggio al 46' del primo tempo con Lautaro Martinez e raddoppiato subito dopo con Taremi al 47'. Tuttavia, nella ripresa, il Milan ha reagito con forza. Theo Hernandez ha accorciato le distanze al 52', seguito dal gol di Pulisic al 79'. Infine, al 93', Abraham ha siglato il gol decisivo che ha regalato il trofeo al Milan.Il messaggio dellasui social: "Complimenti al Milan per la conquista della Supercoppa".