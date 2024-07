Juventus-Sancho, apertura del Manchester United

La Juventus lavora per rinnovare le corsie esterne e l'obiettivo rimane Jadon Sancho del Manchester United. Ne ha parlato l'edizione odierna della Stampa, che ha riferito come ci sia un'apertura del club inglese al prestito.Per quel che riguarda il pacchetto degli attaccanti esterni, scrive il quotidiano, è sempre più Jadon Sancho a guadagnare posizioni, il Manchester United apre al prestito ma impone ancora condizioni quasi automatiche per l’obbligo di riscatto e una valutazione complessiva da circa 55 milioni: richieste distanti dalle proposte della Juve, che però insiste